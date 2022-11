ESPN: Mavericks nameravajo pripeljati Kembo Walkerja

Dallas, 28. novembra - Košarkarska zasedba v severnoameriški ligi NBA Dallas Mavericks namerava podpisati pogodbo z 32-letnim veteranom Kembo Walkerjem, poročata portala ESPN in The Athletic. Pripeljati želijo organizatorja igre, s čimer bi nekoliko razbremenili glavnega snovalca igre Dallasa slovenskega zvezdnika Luko Dončića, so viri potrdili za ESPN.