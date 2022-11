Ljubljanska borza: Indeks prvi dan tedna izgubil 1,27 odstotka

Ljubljana, 28. novembra - Nov teden na Ljubljanski borzi se je začel z negativnimi gibanji, indeks SBI TOP se je znižal za 1,27 odstotka. Med pomembnejšimi so se podražile le delnice Cinkarne Celje. Najbolj se je tečaj znižal delnicam Krke, ki so bile s 474.000 evrov sklenjenimi posli tudi najbolj prometne. Skupaj so borzni posredniki prijavili za 987.092 evrov prometa.