Za nadhod med kranjsko Planino in Hrastjem odobrena evropska sredstva

Kranj, 28. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 890.000 evrov evropskih sredstev za izgradnjo nadhoda med stanovanjsko sosesko Planina in Poslovno cono Hrastje. Investicija, ki bo kolesarjem in pešcem omogočila varnejše prečkanje prometne ceste, bo stala 2,28 milijona evrov.