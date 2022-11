Narodni dom Maribor dobil dolgo pričakovano dvigalo

Maribor, 30. novembra - V Narodnem domu Maribor so v torek uradno predali namenu dvigalo, k izgradnji katerega so organizatorji dogodkov, obiskovalci in invalidske organizacije že dlje časa pozivali. Prostori prireditvenega centra so s tem postali dostopnejši za funkcionalno ovirane osebe, invalide in starejše obiskovalce.