Zagovornik načela enakosti predlaga dopolnitev vladne novele kazenskega zakonika

Ljubljana, 28. novembra - Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in nestrpnosti. To bi zagotovilo boljšo prepoznavo in ustrezno obravnavo storilcev teh kaznivih dejanj, so pri Zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.