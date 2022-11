Umrl je literarni zgodovinar in prevajalec Janez Strutz

Kot je sporočil predstojnik celovškega Inštituta za kulturno analizo Klaus Schönberger, je Strutz umrl le dan po svojem 73. rojstnem dnevu, 24. novembra, je danes na spletni strani objavilo slovensko uredništvo avstrijske radiotelevizije ORF.

Strutz je bil na omenjenem inštitutu zaposlen vse do upokojitve leta 2015.

Leto kasneje je na slovesni vročitvi deželnih kulturnih nagrad prejel v kategoriji počastitvenih nagrad priznanje na področju družbenih in socialnih ved. Kakor je tedaj v slavilnem govoru poudaril znanstvenik za kulturne vede Reinhard Kacianka, je Strutz predvsem s svojim prevajalskim opusom avtorjev iz Istre in širšega Alpsko-Jadranskega prostora dokazal, da je živeta kulturna polifonija največji potencial regije in ključ za novo in sodobno razumevanje Evrope.

Leta 2011 je kot prevajalec del Florjana Lipuša v nemščino skupaj s Adanom Kovacsicsem prejel avstrijsko državno nagrado za literarnega prevajalca.

Strutz je prevajal iz slovenščine, hrvaščine, istrskih narečij, italijanščine, angleščine in valižanščine.