Kranjski poklicni gasilci dobili novo gasilsko vozilo in gasilsko-reševalni čoln

Kranj, 28. novembra - Gasilsko reševalna služba Kranj je danes uradno prevzela novo gasilsko vozilo za prevoz moštva na dnevne naloge in nov gasilsko-reševalni čoln. Vrednost nakupa obeh vozil je znašala 108.000 evrov, pokrili pa so ga iz namenskih sredstev požarne takse, so sporočili z Mestne občine Kranj.