Ministri za izobraževanje EU o ukrepih za zmanjšanje osipa v šolah

Bruselj, 28. novembra - Ministri za izobraževanje EU so se danes v Bruslju dogovorili o ukrepih za izboljšanje šolskega uspeha otrok po vsej EU. Cilj ukrepov je zmanjšati delež tistih, ki predčasno opustijo izobraževanje, kot tudi zmanjšanje neuspešnosti pri branju, matematiki in naravoslovju. Poudarili so tudi pomen dobrega počutja v digitalnem izobraževanju.