Lokalne volitve: V drugem krogu po mnenju Zorka pričakovati še nižjo volilno udeležbo

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 1. decembra - Prvi krog volitev županov in članov občinskih svetov je zaznamovala druga najnižja volilna udeležba na lokalnih volitvah do zdaj. Po oceni Andraža Zorka gre razlog iskati v tem, da so lokalne volitve padle v vmesni čas med predsedniškimi volitvami in referendumi. V drugem krogu na državni ravni pričakuje še nižjo volilno udeležbo.