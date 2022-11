NIJZ: Termini zdravstvenih storitev niso bili izbrisani zaradi napake v informacijskem sistemu

Ljubljana, 28. novembra - Izbrisani termini zdravstvenih storitev niso bili izbrisani zaradi napake v centralnem sistemu eNaročanja, pač pa zaradi napak pri izvajalcih, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili za STA, se odpoved neizkoriščenih terminov izvaja še naprej, in sicer v skladu z zakonodajo in na zahtevo ministrstva za zdravje.