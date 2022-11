Evropski teden zmanjševanja odpadkov z rekordnimi 88 akcijami

Ljubljana, 28. novembra - V letošnjem evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so po vsej Sloveniji izvedli 88 akcij, največ doslej. Večina se je osredotočila na letošnjo temo, ponovno uporabo oblačil in tekstilnih izdelkov. Izvedli so namreč veliko izmenjevalnic oblačil znotraj lokalnih skupnosti kot tudi akcij zbiranja ohranjenih rabljenih oblačil za dobrodelne namene.