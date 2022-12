Berlin, 8. decembra - V berlinski Haus für Poesie bo nocoj večer slovenske poezije in glasbe, ki so ga poimenovali Grizljati božansko. Priznani pesniki in pesnice Esad Babačić, Barbara Korun, Ana Pepelnik in Nataša Velikonja bodo pokazali, kako zveneč in muzikaličen jezik je slovenščina.