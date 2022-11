Na Bledu o izzivih območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje

Bled, 28. novembra - Na Bledu se je danes začel dvodnevni 37. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Tokrat v ospredje postavlja območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Predstavljene so bile tudi prve ocene proizvodnih in ekonomskih podatkov za kmetijstvo v letih 2021 in 2022.