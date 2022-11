Sporočilo uredništvom - gospodarski minister Han v Zagrebu na več srečanj na meddržavni ravni

Ljubljana, 28. novembra - Gospodarski minister Matjaž Han bo danes v okviru obiska v Zagrebu sodeloval na plenarnih pogovorih med predsednikoma Slovenije in Hrvaške Borutom Pahorjem in Zoranom Milanovićem, predsednikom hrvaškega parlamenta Gordanom Jandrokovićem in predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem, so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo.