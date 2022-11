Trump tarča kritik zaradi večerje z desničarskim skrajnežem

New York, 28. novembra - Bivši ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna poskrbel za precej razburjenja, kritik in pri vodilnih republikancih tudi zaskrbljenosti, ker je v torek na večerji gostil temnopoltega glasbenika Kanyeja Westa, ki se je premimenoval v Yeja, in skrajnega nacionalista Nicka Fuentesa.