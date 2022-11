Na glasovanju o referendumskem trojčku zelena luč vsem trem vladnim zakonom

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 28. novembra - Volivci so na nedeljskem referendumskem glasovanju prižgali zeleno luč zakonom o vladi, o RTVS in o dolgotrajni oskrbi. V koaliciji so prepričani, da so s tem izrekli zaupnico vladi in nezaupnico opoziciji. V SDS, pobudnici referenduma, pa so ob rezultatih ocenili, da so bili volivci zavedeni in da se niso celoti zavedali vsebine svojih odločitev.