Koalicija štirih nevladnih organizacij poziva vodstvo RTVS k odstopu

Ljubljana, 27. novembra - Nevladne organizacije, ki so se vključile v referendumsko kampanjo o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), vodstvo RTVS pozivajo k odstopu. Predstavnice organizacij so po prešteti večini glasov poudarile, da je glede na izraženo nezaupnico zdaj pravi trenutek, da generalni direktor, direktor televizije in programski svet odstopijo.