Nika Kovač: Pokazali smo, da smo skupnost, ki ne prenaša političnega prevzema neodvisnih organov

Ljubljana, 27. novembra - Slovenci so na referendumu o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pokazali, da so skupnost, ki ne prenaša zla in političnega prevzema neodvisnih organov, poudarja direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Od vlade ob tem pričakuje, da zaščiti delavce na RTVS, saj ne pričakuje, da bi se razmere tam uredile v kratkem času.