Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTVS: Sporočilo javnosti jasno - strankarska politika, prste stran od javne RTV

Ljubljana, 27. novembra - Državljani so danes na referendumu dali jasno sporočilo: pričakujejo, da se politika umakne iz javnega medijskega servisa, so zapisali v izjavi stavkovnega odbora novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija, potem ko je postalo jasno, da so volivci na referendumu potrdili spremembe zakona o RTVS. Javnosti sporočajo, da je to skupna zmaga.