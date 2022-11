V Levici zadovoljni z rezultati referenduma

Ljubljana, 27. novembra - Koordinator Levice in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ocenjuje, da so volivci na današnjih referendumih vladi podelili zaupnico, opoziciji pa nezaupnico. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa meni, da so na današnjem referendumu ljudje pokazali, da si ne želijo vpletanja politike v vodenje in upravljanje RTVS.