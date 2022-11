Po besedah Klakočar Zupančičeve so se ljudje na referendumih izrekli za demokracijo in svobodo

Ljubljana, 27. novembra - Predsednica DZ in podpredsednica Svobode Urška Klakočar Zupančič je zvečer izrazila veselje, da živi v državi, kjer so se ljudje izrekli za demokracijo in svobodo. Prvi delni neuradni izidi namreč kažejo, da bodo spremembe zakonov o RTVS, dolgotrajni oskrbi in vladi potrjene na referendumih. Po štabu koalicije se je razlegel vzklik 3 krat za.