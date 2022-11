Zaradi stavke v Avstriji danes in v ponedeljek vlaki le do meje

Ljubljana, 27. novembra - Zaradi stavke železniškega osebja v Avstriji bosta vlaka EN 414 in EN 498, ki vozita iz Zagreba v Zürich oziroma München, vozila samo do postaje Jesenice. V ponedeljek pa bosta vlaka EN 415 in EN 499 vozila od postaje Jesenice do postaje Zagreb Glavni kolodvor, so danes sporočili s Slovenskih železnic.