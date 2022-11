V Inštitutu 8. marec upajo, da so ljudje na referendumu zaščitili delavce RTVS

Ljubljana, 27. novembra - V Inštitutu 8. marec po besedah direktorice Nike Kovač upajo in si želijo, da so ljudje na referendumu o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pokazali, da si želijo strpne in solidarne družbe, javnega in neodvisnega medija in da so zaščitili delavce RTVS.