Koalicija rezultate referendumov pričakuje skupaj

Ljubljana, 27. novembra - Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica izid referendumov o spremembah zakonov o Radioteleviziji Slovenije (RTVS), dolgotrajni oskrbi in vladi pričakujejo skupaj v ljubljanskih Stegnah. Želijo si čim večje volilne udeležbe in pričakujejo, da bodo vsi trije zakoni potrjeni na referendumih.