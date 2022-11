Do 16. ure 27,5-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 27. novembra - Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 16. ure na treh zakonodajnih referendumih glasovalo 466.516 volivk in volivcev oziroma 27,53 odstotka volilnih upravičencev. Najvišjo, 30-odstotno udeležbo, so zabeležili v volilni enoti Ljubljana, najnižjo pa v volilni enoti Maribor, kjer je bila 25,36-odstotna.