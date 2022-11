Pomurke jesen končale neporažene, Olimpiji ljubljanski derbi

Ljubljana, 27. novembra - Nogometašice ekipe Nona Pomurje Beltinci so v 12. krogu 1. SŽNL še 12. zmagale in so na vrhu lestvice s 36 točkami. Z 9:0 so bile danes boljše od petouvrščene zasedbe Cerklje. Ljubljanski derbi pa so dobile igralke Olimpije, ki so doma Ljubljano ugnale s 7:2.