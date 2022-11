SKS: Vojna kot generator literature

Ljubljana, 27. novembra - Okrogla miza o vojni kot graditelju zgodovine na Slovenskem knjižnem sejmu je potekala v prepričanju, da vsaka vojna povzroča novo vojno in travmatično vpliva na generacije, ki so jo doživele, in tudi na tiste, ki jo niso. "Literatura je vhod v ponotranjenje vojne, ker bralcu predstavi drug zorni kot," je povedal pisatelj Lenart Zajc.