Vreme: Ponoči in zjutraj zmerno do pretežno oblačno, ponekod megleno

Ljubljana, 27. novembra - Ponoči in zjutraj bo v zahodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo sprva pretežno jasno, nato bo nastala megla ali nizka oblačnost. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v alpskih dolinah do -6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na zahodu in v višjih legah pretežno oblačno, drugod oblačno in ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno in povečini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V sredo bo oblačno. V zahodni Sloveniji bo povečini suho. Drugod bodo občasne padavine, tudi ponekod po nižinah bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo krepila.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnim vetrom doteka k nam v spodnjih plasteh vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V Kvarnerju bo še pihala šibka burja.