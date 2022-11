Na italijanskem otoku Ischia nadaljujejo z iskanjem pogrešanih

Neapelj, 27. novembra - Italijanski reševalci na otoku Ischia blizu Neaplja so po sobotnih plazovih danes odkrili trupla dveh žensk in ene deklice, stare med pet in šest let, iskanje devetih pogrešanih oseb pa še poteka. Italijanska vlada je medtem sprostila približno dva milijona evrov za obnovo prizadetih območij, za kar bo zadolžila posebnega komisarja.