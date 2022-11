* Izidi, 20 km zasledovalno, prosto, moški: 1. Johannes Klaebo (Nor) 45:30,6 2. Paal Golberg (Nor) +0,7 3. Federico Pellegrino (Ita) +1,3 ... 53. Miha Šimenc (Slo) 3:46,3 - ni nastopil: Vili Črv (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (3 od 32): 1. Johannes Klaebo (Nor) 315 točk 2. Paal Golberg (Nor) 292 3. Erik Valnes (Nor) 231 ... 84. Miha Šimenc (Slo) 8