Na Kaninu več kot desetina na svetu znanih jam, ki sežejo več kot 1000 metrov globoko

Bovec, 28. novembra - V globinah Kaninskega pogorja so v minulih letih opravili številne jamarske in hidrološke raziskave. Predstavili so jih na petkovi novinarski konferenci v Bovcu, posvečeni tudi 60. obletnici prve jamarske odprave na območju. Po zadnjih ugotovitvah je na Kaninu več kot desetina vseh na svetu znanih jam, ki sežejo več kot 1000 metrov v globino.