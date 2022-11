Ljubljana, 27. novembra - Na zadnjih dveh tekmah 2. slovenske nogometne lige sta do zmag prišli ekipi Ilirije in Vitanesta iz Bilj. Ljubljanska zasedba je premagala Brinje Grosuplje z 2:0, Bilje pa so bile po preobratu boljše od Kety Emmi&Impola Bistrice z 2:1.