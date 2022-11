Do 11. ure 10-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 27. novembra - Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 11. ure na treh zakonodajnih referendumih glasovalo 170.974 volivk in volivcev oziroma 10,09 odstotka volilnih upravičencev. Najvišjo, skoraj 11-odstotno udeležbo, so zabeležili v Novem mestu, najnižjo pa v Bežigradu v Ljubljani, kjer je bila nekaj manj kot devetodstotna.