Dončićev Dallas v Torontu doživel še tretji zaporedni poraz

Toronto, 27. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA doživeli še tretji zaporedni poraz. Na gostovanju v Kanadi so jih s 105:100 premagali Toronto Raptors, za katere je O.G. Anunoby 12 od svojih skupno 26 točk dosegel v zadnji četrtini. Dončića so raptorji zaustavili pri zanj skromnih 24 točkah.