Izidi smuka v Lake Louisu

* Izidi: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:47,98 2. Daniel Hemetsberger (Avt) 1:48,04 +0,06 3. Marco Odermatt (Švi) 1:48,08 +0,10 4. Matthias Mayer (Avt) 1:48,35 +0,37 5. Beat Feuz (Švi) 1:48,61 +0,63 6. Johan Clarey (Fra) 1:48,86 +0,88 7. Niels Hintermann (Švi) 1:48,93 +0,95 8. Thomas Dressen (Nem) 1:49,00 +1,02 9. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:49,10 +1,12 10. Romed Baumann (Nem) 1:49,11 +1,13 ... 16. Miha Hrobat (Slo) 1:49,73 +1,75 21. Martin Čater (Slo) 1:50,06 +2,08 55. Nejc Naraločnik (Slo) 1:52,35 +4,37 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno: 1. Marco Odermatt (Švi) 160 točk 2. Alexander Aamodt Kilde (Nor) 100 3. Žan Kranjec (Slo) 80 . Daniel Hemetsberger (Avt) 80 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 60 6. Lucas Braathen (Nor) 50 . Matthias Mayer (Avt) 50 ... 16. Štefan Hadalin (Slo) 29 30. Miha Hrobat (Slo) 15 40. Martin Čater (Slo) 10 - posebni seštevek discipline, smuk: 1. Alexander Aamodt Kilde (Nor) 100 točk 2. Daniel Hemetsberger (Avt) 80 3. Marco Odermatt (Švi) 60 ... 16. Miha Hrobat (Slo) 15 21. Martin Čater (Slo) 10