Izidi veleslaloma v Killingtonu

* Izidi: 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:44,08 52,72 51,36 2. Marta Bassino (Ita) 1:44,15 +0,07 52,88 51,27 3. Sara Hector (Šve) 1:44,28 +0,20 52,29 51,99 4. Petra Vlhova (Slk) 1:44,54 +0,46 52,75 51,79 5. Katharina Liensberger (Avt) 1:44,63 +0,55 53,23 51,40 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:44,69 +0,61 52,67 52,02 7. Tessa Worley (Fra) 1:44,92 +0,84 53,48 51,44 8. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:44,98 +0,90 54,12 50,86 9. Federica Brignone (Ita) 1:45,03 +0,95 53,88 51,15 10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:45,22 +1,14 53,78 51,44 ... - odstopila v finalu: Ana Bucik (Slo) - ni se uvrstila v 2. vožnjo: Neja Dvornik (Slo) ... * Svetovni pokal, razvrstitev: - skupno: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 220 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 170 3. Sara Hector (Šve) 141 4. Wendy Holdener (Švi) 140 5. Katharina Liensberger (Avt) 101 6. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 . Lena Dürr (Nem) 100 8. Thea Louise Stjernesund (Nor) 84 9. Marta Bassino (Ita) 80 . Anna Swenn-Larsson (Šve) 80 ... 12. Ana Bucik (Slo) 60 25. Neja Dvornik (Slo) 24 ... - veleslalom: 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 100 točk 2. Marta Bassino (Ita) 80 3. Sara Hector (Šve) 60 ...