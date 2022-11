Stranka Gibanje Svoboda ne bo več uporabljala Twitterja

Ljubljana, 26. novembra - Stranka Gibanje Svoboda ne bo več uporabljala družbenega omrežja Twitter. Po njihovih navedbah se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in sovražnega govora, pri tem pa nočejo več sodelovati, so sporočili.