Helios Suns in Krka po turnirju v Sarajevu vodilni ekipi lige Aba 2

Sarajevo, 26. novembra - Košarkarji Helios Suns so vpisali peto zmago v ligi Aba 2 in so tako kot Krka, ki je bila danes po preobratu boljša od Ggd Šenčurja, neporaženi v regionalnem tekmovanju. Domžalčani so v derbiju kroga Borcu iz Banjaluke zadali prvi poraz v sezoni z 91:85 (26:23, 43:48, 63:67).