Tjaša Vrtačič in Jakob Medved najboljša slovenska triatlonca 2022

Ljubljana, 26. novembra - Tjaša Vrtačič in Jakob Medved sta najboljša slovenska triatlonca letošnjega leta. Na prireditvi v Ljubljani so štiri lovorike odšle v Triatlonski klub Ljubljana; nagrada za izjemne dosežke je šla v roke Ulu Denši, za prizadevno delo pa Mitji Moriju, Ljubljančani pa so dobili še nagrado za klubsko točkovanje in najboljšega organizatorja.