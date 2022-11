Večkrat nagrajeni belgijski književnik Bart Moeyaert na Slovenskem knjižnem sejmu

Ljubljana, 26. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma se je v organizaciji KUD Sodobnost International odvil pogovor z Bartom Moeyaertom, pisateljem mladinske književnosti, ki je 2019 prejel prestižno nagrado ALMA. S prevajalko Matejo Seliškar Kenda in Katjo Klopčič Lavrenčič so se pogovarjali o knjigi Bratje, mladinski književnosti in njegovem otroštvu.