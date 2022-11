Večletna zaporna kazen za nekdanjega pop zvezdnika Wuja

Peking, 26. novembra - Kitajsko sodišče je nekdanjega kitajsko-kanadskega pop zvezdnika Krisa Wuja spoznalo krivega posilstva in obsodilo na 13 let zapora. Po prestani zaporni kazni naj bi ga izgnali iz države. Zaradi utaje davkov so Wuju naložili tudi plačilo denarne kazni v višini 600 milijonov juanov (80,6 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.