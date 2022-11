Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 26. novembra - Danes bo dopoldne pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, popoldne pa se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na Primorskem jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem od 2 do 6, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno. V torek bo pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije postopno zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri bo ob severnem Jadranu jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno in zjutraj po nižinah megleno, na severu Hrvaške pa bo pretežno oblačno.

Biovreme: Danes bo čez dan vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.