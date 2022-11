Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 11.)

Ljubljana, 25. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so člani koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija ponovno opozorili na stanje v tej medijski hiši in pozvali k udeležbi na nedeljskem referendumu. Pisale so tudi o tem, da se glede na ankete podpora obeta vsem trem zakonom, o katerih bodo volivci odločali na referendumih.