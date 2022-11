Novogoričanke spet na zmagovalni poti

Ljubljana, 25. novembra - V ženski odbojkarski ligi Sportklub so že danes odigrali tri tekme. Nova KBM Branik in GEN-I Volley sta zanesljivo opravila svoje delo, oba zmagala s 3:0, nekaj več dela so imele Novogoričanke, ki so dva niza proti Grosupljemu dobile v podaljšani končnici, medtem ko so bile Šempetranke proti Mariborčankam bolj ali manj brez pravih možnosti.