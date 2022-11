Newyorške borze končale neenotno

New York, 25. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so spremljali trgovce na drobno, ob tem pa pozornost že usmerili na prihodnji teden, ko bodo objavljeni podatki o številu delovnih mest in poročilo o potrošniški porabi, ki je merilo ameriške centralne banke o inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.