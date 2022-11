Moškega smuka v Lake Louisu danes ne bo

Lake Louise, 25. novembra - Organizatorji svetovnega pokala v alpskem smučanju so na družbenih omrežjih sporočili, da današnjega smuka v kanadskem Lake Louisu ne bo. Razloga sta trenutne vremenske razmere ter slaba napoved. Iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) so že sporočili, da bodo preizkušnjo nadomestili v soboto ob 20.30.