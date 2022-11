Janša in Golob v predreferendumskem soočenju izpostavila argumente proti in za

Ljubljana, 25. novembra - Zadnji dan kampanje pred referendumi o spremembah zakonov o vladi, o RTVS in o dolgotrajni oskrbi sta stališča na POP TV soočila Janez Janša, prvak SDS, ki je vložila zahteve za vse referendume, in Robert Golob, predsednik vlade, ki je vložila zakone, ki so predmet referenduma. Golob je Janši očital nagajanje vladi, Janša pa Golobu sprenevedanje.