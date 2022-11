Ministrstvo za izobraževanje in visokošolski sindikat na dobri poti k uskladitvi stavkovnih zahtev

Ljubljana, 25. novembra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se danes nadaljevala pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS). Ukvarjali so se z detajli pedagoških normativov, pa tudi z delodajalčevim kritjem sobotnega leta. "Smo na dobri poti, da se uskladimo," je za STA ocenil predsednik VSS Gorazd Kovačič.