Na svetovnem vrhu o divjih živalih potrdil načrt za večjo zaščito morskih psov

Panama, 25. novembra - Delegati so ob koncu 11-dnevnega zasedanja podpisnic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Cites) sprejele načrt za zaščito dodatnih 54 vrst morskih psov. S to potezo bi lahko drastično zmanjšali donosno trgovino s plavuti morskih psov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.