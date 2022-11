Asociacija napoveduje izpodbijanje volitev v državni svet

Ljubljana, 25. novembra - Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija je napovedalo izpodbijanje volitev v državni svet in boj za zastopanost glasov profesionalnih ustvarjalcev na področju kulture. V društvu menijo, da so bile njihovih članom in drugim profesionalnim ustvarjalcem na področju kulture kršene volilne pravice.